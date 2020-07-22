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ВКонтакте с каталогом игр Direct Games

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Стратегии, головоломки, RPG и многое другое — теперь и в мобильной версии ВКонтакте с каталогом игр Direct Games. Играйте прямо в m.vk.com — ничего не нужно дополнительно скачивать и устанавливать.


Кроме того, в разделе «Игры» в мобильной версии появились рекомендации, рубрики по жанрам и блок «Мои игры»: m.vk.com/games. Проще выбирать, удобнее играть!
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1 коммент.:

  1. Цитата Дня18 августа 2020 г., 01:06

    «До того, как ты вошел в мою жизнь, я никогда не знала, что такое настоящая любовь».

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    https://w4g.ru/17-08-2020

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