Стратегии, головоломки, RPG и многое другое — теперь и в мобильной версии ВКонтакте с каталогом игр Direct Games. Играйте прямо в m.vk.com — ничего не нужно дополнительно скачивать и устанавливать.Кроме того, в разделе «Игры» в мобильной версии появились рекомендации, рубрики по жанрам и блок «Мои игры»: m.vk.com/games. Проще выбирать, удобнее играть!