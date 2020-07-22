/ / Игры вконтакте - Ваш любимый раздел возвращается на iOS

Ваш любимый раздел возвращается на iOS — игры по-прежнему бесплатные, лёгкие и увлекательные!

Официальное сообщество игры вконтакте https://vk.com/vkgames. Рассказали о том, что раздел для мобильных устройств iOS обновлён.Игры ВКонтакте не нужно скачивать — они запускаются прямо в приложении. Всё, что вам нужно сделать, — открыть в приложении ВКонтакте вторую вкладку «Сервисы» внизу экрана и выбрать, в какое из приключений отправиться!